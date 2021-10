Sampdoria | faccia a faccia tra D’Aversa e la squadra | si cerca la svolta

(Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la sconfitta contro il Cagliari,ha avuto uncon laa Bogliasco perre di cambiare la rotta Toni accesi a Bogliasco durante la video analisi della sconfitta contro il Cagliari. A quanto riporta Il Secolo XIX, Robertoha coinvolto tutti i calciatori dellain unsenza esclusione di colpi. La richiesta del tecnico è che ognuno si assuma le proprie responsabilità perché eventuali insoddisfazioni personali, cose non dette o lasciate sospese, possono danneggiare il collettivo. Un dialogo franco che vuole essere il primo mattone per arrivare con la giusta testa alla sfida contro lo Spezia. LEGGI ...

