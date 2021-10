Pregliasco | l’annuncio choc | «Scordatevi Natale»

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo il2020 in zona rossa e le numerose restrizioni dello scorso inverno, in tanti pensano già alle feste a venire - da Halloween allo stesso- nella speranza che si possa finalmente tornare alle abitudini di sempre. Ma per il virologo Fabrizio, docente all'università Statale di Milano, occorre andare cauti: «I pranzi» di«numerosi sarebbe meglio rimandarli all'anno prossimo. Meglio fare su Zoom o Skype, come stiamo facendo adesso», ha detto, ospite di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1, rispondendo alla domanda su qualesi immagina e se sarà possibile passare le feste dicome si facevano prima del Covid. «Spero che termini con il mese di dicembre», ha poi aggiunto rispondendo alla domanda se ...