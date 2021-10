Polonia | scontro al Parlamento Ue Von der Leyen | “Recovery bloccato a chi viola lo stato di diritto” Varsavia | “Stati sovrani sui Trattati” | ma apre alle richieste di Bruxelles sull’indipendenza dei giudici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 ottobre 2021) A Strasburgo si respirava un clima da resa dei conti e il dibattito aleuropeo sulla crisi dellodiin, alla presenza del primo ministro di, Mateusz Morawiecki, ha confermato le aspettative. La presidente della Commissione europea, Ursula von der, non ha usato giri di parole, è andata dritta al punto della questione: “Noi siamo preoccupati per la recente sentenza della Corte costituzionale polacca. La Commissione europea sta valutando attentamente questa sentenza e posso però già dirvi oggi che sono fortemente preoccupata perché mette in discussione la base della Ue e costituisce una sfida diretta all’unità degli ordinamenti giuridici europei”. Un messaggio indirizzato al premier che ha preso la parola dopo di lei. Da parte sua, il capo ...