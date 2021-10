Advertising

anteprima24 : ** Piano di Zona A4, la #Regione rompe gli indugi: ufficiale il commissariamento ** - massimo21021978 : RT @gianlucac1: Per adesso. Rt cantine 0.8 Rt 3,4.5 piano 1.1 Cantine zona bianca 3,4,5 chiusi i salotti le cucine e le anticamere - gianlucac1 : Per adesso. Rt cantine 0.8 Rt 3,4.5 piano 1.1 Cantine zona bianca 3,4,5 chiusi i salotti le cucine e le anticam… - ptvtelenostra : SCONTRO SUI SERVIZI SOCIALI. LA REGIONE COMMISSARIA IL PIANO DI ZONA DI AVELLINO - - infoitinterno : Piano di Zona. Manifesto multilingue antiviolenza nel sud-ovest Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Piano Zona

Irpinia TV

... ha affermato in conferenza stampa il direttore tecnico deld'emergenza, Miguel µngel ... In questo caso, ha aggiunto Morcuende, gli abitanti di alcune piccole località dellariceveranno ...... Anastasi: - "Esclusa periferia nord" ? Asili nido, scoppia ancora il caso - "Stanno producendo disavanzo" È per questo che Anastasi chiede la realizzazione di unviario urgente per laSan ...Disastro aereo sfiorato in Texas. Un velivolo con a bordo 19 persone questa mattina è precipitato schiantandosi a terra pochi minuti dal decollo. Incredibilmente non si sono registrati ...La Gori comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Piani di Sorrento: VIA NASTRO AZZURRO, VIA COL ...