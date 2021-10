Pensioni e quota 100: con cristallizzazione anche dal 2022 (Di martedì 19 ottobre 2021) Le Pensioni anticipate tramite quota 100 rappresentano una modalità di uscita dal lavoro sperimentale. L’opzione destinata a coloro che matureranno i requisiti entro il prossimo 31 dicembre 2021. Dalla politica e dal governo è già stato chiarito in modo deciso che il provvedimento non sarà rinnovato. Tanto che i tecnici del Ministero del lavoro stanno approfondendo nuove soluzioni di flessibilità previdenziale. L’obiettivo è evitare che i lavoratori esclusi possano subire uno scalone lungo fino a cinque anni rispetto ai requisiti ordinari di accesso alla pensione. Ma non tutti sanno che alcuni lavoratori potrebbero essere in grado di accedere alla quota 100 anche dopo il 2021, purché abbiano maturato i requisiti di legge in tempo utile. Si tratta di applicare il cosiddetto principio della ... Leggi su notizieora (Di martedì 19 ottobre 2021) Leanticipate tramite100 rappresentano una modalità di uscita dal lavoro sperimentale. L’opzione destinata a coloro che matureranno i requisiti entro il prossimo 31 dicembre 2021. Dalla politica e dal governo è già stato chiarito in modo deciso che il provvedimento non sarà rinnovato. Tanto che i tecnici del Ministero del lavoro stanno approfondendo nuove soluzioni di flessibilità previdenziale. L’obiettivo è evitare che i lavoratori esclusi possano subire uno scalone lungo fino a cinque anni rispetto ai requisiti ordinari di accesso alla pensione. Ma non tutti sanno che alcuni lavoratori potrebbero essere in grado di accedere alla100dopo il 2021, purché abbiano maturato i requisiti di legge in tempo utile. Si tratta di applicare il cosiddetto principio della ...

