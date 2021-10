Orso marsicano a spasso per le vie di Villalago in Abruzzo (Di martedì 19 ottobre 2021) Villalago – Femmina adulta di Orso bruno marsicano, a passeggio di sera per le vie di Villalago, in provincia dell’Aquila, in Abruzzo tra l’incredulità dei residenti. E’ accaduto nella serata di venerdì 8 ottobre, quando un Orso, è stato visto passeggiare tra le vie del centro noncurante della presenza delle persone. L’incursione dell’Orso è stata filmata in Piazza Celestino Lupi, anche tra le abitazioni tanto che c’è stato chi ha invitato i familiari a tenere chiuso il cancello di casa per evitare che l’Orso entrasse nelle abitazioni. Una presenza dell’animale ormai “quotidiana” e quello che più conta, le incursioni avvengono spesso all’interno del centro abitato di Villalago e nei paesi confinanti di Scanno, Pescina e Celano, tanto ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 ottobre 2021)– Femmina adulta dibruno, a passeggio di sera per le vie di, in provincia dell’Aquila, intra l’incredulità dei residenti. E’ accaduto nella serata di venerdì 8 ottobre, quando un, è stato visto passeggiare tra le vie del centro noncurante della presenza delle persone. L’incursione dell’è stata filmata in Piazza Celestino Lupi, anche tra le abitazioni tanto che c’è stato chi ha invitato i familiari a tenere chiuso il cancello di casa per evitare che l’entrasse nelle abitazioni. Una presenza dell’animale ormai “quotidiana” e quello che più conta, le incursioni avvengono spesso all’interno del centro abitato die nei paesi confinanti di Scanno, Pescina e Celano, tanto ...

