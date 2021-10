Napoli, Rrahmani: 'Koulibaly tra i migliori d'Europa. Insigne è tranquillo' (Di martedì 19 ottobre 2021) Il difensore del Napoli , Amir Rrahmani , ha rilasciato una lunga intervista a "NapoliMagazine.com". L'ex Verona, inizialmente, si è concentrato sul percorso degli azzurri: " Stiamo facendo tutti un ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 ottobre 2021) Il difensore del, Amir, ha rilasciato una lunga intervista a "Magazine.com". L'ex Verona, inizialmente, si è concentrato sul percorso degli azzurri: " Stiamo facendo tutti un ...

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #Napoli, #Rrahmani: “La strada è ancora tanta. #Koulibaly? Uno dei migliori d’#Europa. Nella squadra tutti devono e… - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO INTERVISTA - #Rrahmani in esclusiva a ' - napolimagazine : VIDEO INTERVISTA - #Rrahmani in esclusiva a ' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO INTERVISTA - Rrahmani in esclusiva a ' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO INTERVISTA - Rrahmani in esclusiva a ' -