Milan, Calabria: «Le assenze non sono una scusa. Gol? Era fallo» (Di martedì 19 ottobre 2021) Davide Calabria ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta del Milan contro il Porto. Ecco le parole del terzino rossonero Ai microfoni di Mediaset, Davide Calabria ha parlato dopo Porto Milan. assenze – «Non mi piace trovare scuse, non dobbiamo piangerci addosso. Chi era qui poteva fare bene, pensiamo alla prossima visto che in campionato stiamo andando bene». Gol – «Sul Gol mi sembrava fallo netto, col VAR siamo molto sfortunati perché tutti gli episodi mezzi e mezzi ci vanno contro. Per me era fallo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Davideha parlato a Mediaset dopo la sconfitta delcontro il Porto. Ecco le parole del terzino rossonero Ai microfoni di Mediaset, Davideha parlato dopo Porto– «Non mi piace trovare scuse, non dobbiamo piangerci addosso. Chi era qui poteva fare bene, pensiamo alla prossima visto che in campionato stiamo andando bene».– «Sulmi sembravanetto, col VAR siamo molto sfortunati perché tutti gli episodi mezzi e mezzi ci vanno contro. Per me era». L'articolo proviene da Calcio News 24.

