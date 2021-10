Lo scontro in Parlamento sulla ministra Lamorgese per i fatti del 9 ottobre

(Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Lucianaammette che ci sono state delle "criticità" nella gestione della piazza contro l'obbligo del green pass, ma respinge "fermamente" che dietro gli scontri di Roma di sabato 9si nasconda un "disegno accreditato dalle forze dell'ordine", che non sono "strumento di oscure finalità politiche". Sempre "fermamente"esclude "l'accusa secondo cui durante i disordini ci fossero degli agenti infiltrati tra i manifestanti". Quindi, ladell'Interno difende l'operato degli agenti in divisa, che hanno agito con "equilibrio"., nell'informativa resa prima alla Camera e poi al Senato, ripercorre quasi minuto per minuto quanto accaduto a Roma, parlando di "otto angoscianti minuti" quando ricorda l'irruzione nella sede della Cgil. Spiega che nella Capitale si ...

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Fino a quando lotra Varsavia e Bruxelles non sarà risolto, è improbabile che la Polonia ... Il diverbio ha raggiunto il culmine, martedì 19 ottobre, durante la plenaria deleuropeo, ...Siglata una parziale tregua in piazza, si accende ora loin. "Ma è normale fare una manifestazione alla vigilia del voto, poi idranti a urne aperte, ma neanche in Cile, in ...Lo scontro sembra inevitabile, viste le posizioni di principio inconciliabili. Il governo di Varsavia condivide pienamente la tesi del Tribunale polacco secondo cui il diritto comunitario e le sentenz ...Socialdemocratici e liberali si dividono sul tema delle quote rosa. Continuano le frizioni tra due forze che potrebbero governare insieme.