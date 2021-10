LIVE – Pescara-Modena 0-1, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di martedì 19 ottobre 2021) La DIRETTA LIVE di Pescara-Modena, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie C 2021/2022. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 19 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA AGGIORNA LA DIRETTA Pescara-Modena 0-1 10? – Lungo possesso palla dei padroni di casa 5? – GOL! Modena IN VANTAGGIO! Fiammata degli ospiti con Ogunseye che trova Mosti, ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Ladi, match valevole per la decima giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 19 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA AGGIORNA LA0-1 10? – Lungo possesso palla dei padroni di casa 5? – GOL!IN VANTAGGIO! Fiammata degli ospiti con Ogunseye che trova Mosti, ...

zazoomblog : LIVE – Pescara-Modena 0-0 Serie C 2021-2022 (DIRETTA) - #Pescara-Modena #Serie #2021-2022 - tuttopescara1 : LIVE - Pescara - Modena, le formazioni ufficiali - NandoArm8 : Champions League? #PortoMilan o #InterSheriff? Assolutamente no. All'Adriatico va in scena il big match tra… - TuttoASRoma : LIVE PRIMAVERA • PESCARA-ROMA 0-3 (FPT)(TABELLINO) - siamo_la_Roma : ?? #PescaraRoma 0-3 ?? Gara a senso unico: arriva il tris di #Felix ?? LIVE #ASRoma -