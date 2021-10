L’Europa potrebbe far saltare anche la regola dei Primavera obbligatori in rosa

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 19 ottobre 2021) Un giudice belga ha chiesto al tribunale dell’Unione Europea in Lussemburgo – lo stesso che è chiamato ad esprimersi sul contenzioso tra Uefa e Superlega – di esaminare e pronunciarsi sulladella Uefa che richiede un numero minimo di giocatori cresciuti nel vivaio in. Laè contestata dal Belgio che ritiene che non sia conforme alle leggi europee sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla concorrenza. La decisione di rinvio alla corte europea è stata presa venerdì da un giudice del tribunale di primo grado di Bruxelles. Il processo è stato avviato lo scorso anno dal Royal Antwerp e giocatore Lior Refaelov, un nazionale israeliano. La sua causa sfidava la Federcalcio belga sulle quote, ovvero sui minimi garantiti per legge di giocatori cresciuti in loco tra i convocati in prima squadra. ...