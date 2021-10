L'Europa ha le armi spuntate contro la Polonia (Di martedì 19 ottobre 2021) Tocca al vicepresidente del Parlamento europeo Pedro Silva Pereira presiedere la seduta a Strasburgo in cui va in scena tutto quello che la Polonia e l’Ue non si sono dette finora o che si sono dette a distanza. Presenti i massimi protagonisti di quello che non può che essere scontro: Ursula von der Leyen e il premier polacco Mateusz Morawiecki. La tensione scoppia già sui tempi di intervento. A più riprese, Pereira - che presiede al posto del presidente David Sassoli, assente per malattia - si azzarda a far notare a Morawiecki che sta andando oltre i tempi, sempre molto concisi, previsti dalle procedure dell’Europarlamento. All’ennesimo richiamo, il premier polacco promette di stringere, ma si lancia anche in un: “E non mi disturbi, prego”. Applausi dal suo gruppo politico, l’Ecr, i Conservatori e riformisti europei che comprendono ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021) Tocca al vicepresidente del Parlamento europeo Pedro Silva Pereira presiedere la seduta a Strasburgo in cui va in scena tutto quello che lae l’Ue non si sono dette finora o che si sono dette a distanza. Presenti i massimi protagonisti di quello che non può che essere s: Ursula von der Leyen e il premier polacco Mateusz Morawiecki. La tensione scoppia già sui tempi di intervento. A più riprese, Pereira - che presiede al posto del presidente David Sassoli, assente per malattia - si azzarda a far notare a Morawiecki che sta andando oltre i tempi, sempre molto concisi, previsti dalle procedure dell’rlamento. All’ennesimo richiamo, il premier polacco promette di stringere, ma si lancia anche in un: “E non mi disturbi, prego”. Applausi dal suo gruppo politico, l’Ecr, i Conservatori e riformisti europei che comprendono ...

Advertising

HuffPostItalia : L'Europa ha le armi spuntate contro la Polonia - angela__mauro : L'Europa ha le armi spuntate contro la #Polonia. Scintille a #Strasburgo tra Morawiecki e von der Leyen, ma tra gli… - Carmela_oltre : RT @RetePaceDisarmo: «La normativa italiana per il numero di #armi detenibili è tra le più permissive d’Europa, con una licenza per tiro sp… - Grand_Battery : RT @RetePaceDisarmo: «La normativa italiana per il numero di #armi detenibili è tra le più permissive d’Europa, con una licenza per tiro sp… - youarelostlg : RT @RetePaceDisarmo: «La normativa italiana per il numero di #armi detenibili è tra le più permissive d’Europa, con una licenza per tiro sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa armi L'Europa ha le armi spuntate contro la Polonia 'Vogliamo una Polonia forte in un'Europa forte - dice la presidente - Senza il popolo polacco, l'Europa sarebbe molto diversa. Quando Karol Wojtyla, da papa, è andato nella sua madrepatria, ha ...

Champions League, Happy Casa Brindisi scivola e perde con il Napoca ... la squadra di coach Vitucci però entra in campo decisa a giocarsi la partita con tutte le armi a ... "Il cammino è difficile in Italia come in Europa, oggi abbiamo trovato una squadra di livello come ...

Aggiornata la Lista rossa dell'avifauna europea Armi e Tiro L'Europa ha le armi spuntate contro la Polonia Scintille a Strasburgo, ma tra gli Stati non c'è unanimità per agire contro Varsavia. Morawiecki: "Né Polexit, né super-Ue" ...

Che cos'è la Transnistria: patria di armi, terroristi e di Sheriff Cos'è la Transnstria e qual è la situazione della regione della Moldavia famosa per lo Sheriff. I misteri di questo delicato territorio nel cuore dell'Europa.

'Vogliamo una Polonia forte in un'forte - dice la presidente - Senza il popolo polacco, l'sarebbe molto diversa. Quando Karol Wojtyla, da papa, è andato nella sua madrepatria, ha ...... la squadra di coach Vitucci però entra in campo decisa a giocarsi la partita con tutte lea ... "Il cammino è difficile in Italia come in, oggi abbiamo trovato una squadra di livello come ...Scintille a Strasburgo, ma tra gli Stati non c'è unanimità per agire contro Varsavia. Morawiecki: "Né Polexit, né super-Ue" ...Cos'è la Transnstria e qual è la situazione della regione della Moldavia famosa per lo Sheriff. I misteri di questo delicato territorio nel cuore dell'Europa.