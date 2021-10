Letta sull'ambiente: 'Ha ragione Greta, non può finire tutto con un grande bla bla bla' (Di martedì 19 ottobre 2021) Le parole di sfida alla politica inerte da parte di Greta Thunberg sono state però raccolte da alcuni leader di partito. "Ha ragione Greta. Non può finire tutto in un grande bla bla bla". Lo ha detto ... Leggi su globalist (Di martedì 19 ottobre 2021) Le parole di sfida alla politica inerte da parte diThunberg sono state però raccolte da alcuni leader di partito. "Ha. Non puòin unbla bla bla". Lo ha detto ...

Advertising

globalistIT : Appunto: fatti, non parole #letta #GretaThunberg #ambiente - guerrinodezi1 : Ci vuole una bella faccia di bronzo per parlare di 'trionfo' , come fa Enrico Letta, riferendosi alle ultime ammini… - Giornaleditalia : Mentre il centrosinistra festeggia la vittoria su #Roma e #Torino, il leader della #Lega #Salvini minimizza e punta… - Labur1967 : il #centrosinistra ha vinto nei Comuni, ma la percentuale di votanti e' sconcertante. #Letta anziche' dire che la v… - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: 'Il vero grande vincitore di queste #elezioni2021 è #Letta, il #PD risalta anche per le amministrazioni mediocri del #M5S… -