Legge di bilancio | piovono bonus E al reddito di cittadinanza un miliardo in più

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ladisarà di 23 miliardi di euro. Otto andranno al taglio del cuneo fiscale, due in più dell’ultimo intervento sulIrpef, 100 euro andranno nelle busta paga e la platea sarà ampliata fino ai 40mila euro di. Ci sarà unin più al cosiddetto «di» per un totale di 8,8 dopo che la maggioranza ha litigato per una modesta integrazione di 200 milioni di euro, un altroè stato stanziato per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Niente più tetto per i premi Nelladiarriva anche un capitolo statali. Sarà eliminato il tetto ai fondi delle amministrazioni utilizzato per erogare i premi e le indennità ai ...Secondo l'agenzia di stampa, il tema sarà discusso nei prossimi giorni in vista del varo delladiin un successivo Consiglio dei Ministri che probabilmente si terrà la prossima ...In Manovra 2022 attesa la proroga degli altri bonus in edilizia oltre al Superbonus: ristrutturazioni, riqualificazioni, mobili, giardini, .... Se per alcuni (ristrutturazioni, ecobonus, facciate) la ...L’attesa proroga del Superbonus al 110 per cento arriva. Ma a metà. A poter usufruire dell’agevolazione fiscale anche nel 2023, saranno solo i condomini. Niente estensione, ...