Inter, Marotta si sbilancia sul calciomercato: le ultime su Brozovic, Barella e Lautaro (Di martedì 19 ottobre 2021) Prima della partita della fase a gironi di Champions League tra Inter e Tiraspol ha parlato Giuseppe Marotta, Interessanti indicazioni anche sul fronte del calciomercato ai microfoni di Sky Sport. “Quando incontriamo l’agente di Brozovic? I rinnovi non rappresentano un problema. All’Inter devono restare solo i giocatori contenti di restare. Brozovic ha manifestato l’intenzione di rimanere con noi. E lo stesso Barella e Lautaro. Tutta la rosa merita un encomio, poi nelle prossime settimane avremo modo di confrontarci io e Ausilio”. “Se qualificazione agli ottavi e acquisti a gennaio sono legati? Non è determinante la qualificazione, non sposta la nostra strategia. Dobbiamo consolidare il gruppo che ha meritato di vincere lo scudetto e ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 19 ottobre 2021) Prima della partita della fase a gironi di Champions League trae Tiraspol ha parlato Giuseppeessanti indicazioni anche sul fronte delai microfoni di Sky Sport. “Quando incontriamo l’agente di? I rinnovi non rappresentano un problema. All’devono restare solo i giocatori contenti di restare.ha manifestato l’intenzione di rimanere con noi. E lo stesso. Tutta la rosa merita un encomio, poi nelle prossime settimane avremo modo di confrontarci io e Ausilio”. “Se qualificazione agli ottavi e acquisti a gennaio sono legati? Non è determinante la qualificazione, non sposta la nostra strategia. Dobbiamo consolidare il gruppo che ha meritato di vincere lo scudetto e ...

