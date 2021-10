Instagram sta inviando la notifica di “sticker ban” dal 25 ottobre a diversi profili verificati (Di martedì 19 ottobre 2021) Da qualche tempo, Instagram ha introdotto una nuova funzione per creare un collegamento con un portale esterno alla piattaforma. Se prima veniva utilizzato lo swipe up, adesso il social network di proprietà di Facebook utilizza gli sticker, delle etichette alle quali si può applicare il link desiderato: basta cliccarci su per essere rimandati al sito desiderato. Ovviamente questa forma di collegamento rappresenta un’importante vetrina per siti di news, per blogger e influencer, per attivisti politici o della comunità LGBT. diversi utenti in tutto il mondo, in queste ore, stanno ricevendo una notifica da parte del social network che annuncia lo sticker ban per loro a partire dal 25 ottobre. La motivazione è generica: la sospensione è dovuta a una violazione delle linee guida della ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 ottobre 2021) Da qualche tempo,ha introdotto una nuova funzione per creare un collegamento con un portale esterno alla piattaforma. Se prima veniva utilizzato lo swipe up, adesso il social network di proprietà di Facebook utilizza gli, delle etichette alle quali si può applicare il link desiderato: basta cliccarci su per essere rimandati al sito desiderato. Ovviamente questa forma di collegamento rappresenta un’importante vetrina per siti di news, per blogger e influencer, per attivisti politici o della comunità LGBT.utenti in tutto il mondo, in queste ore, stanno ricevendo unada parte del social network che annuncia loban per loro a partire dal 25. La motivazione è generica: la sospensione è dovuta a una violazione delle linee guida della ...

