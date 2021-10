Il cacciatore 3 anticipazioni | Saverio Barone torna ma è su Rai 1

(Di martedì 19 ottobre 2021) C’è una grande novità quest’anno: la serie Ildebutta su Rai 1. Dopo il grande successo ottenuto con la messa in onda sulla seconda rete, quest’anno si fa il salto di qualità. E bisogna dire che forse, Il, avrebbe meritato sin dalla prima stagione di andare in onda sulla rete ammiraglia Rai. Una serie di altissimo livello, con un cast di primo piano e una storia raccontata in maniera impeccabile, episodio dopo episodio.to o meglio, sta perre. La prima puntata de Il3 andrà in onda il 20 ottobre 2021 su Rai 1. Coproduzione Cross Productions e Beta in collaborazione con Rai Fiction, la serie con l’attore romano Francesco Montanari nei panni del magistrato conferma lo stile serrato e movimentato che la ha fatta ...

Le puntate della terza stagione de Il cacciatore sono otto, suddivise in quattro serate. IL CACCIATORE 3: LE ANTICIPAZIONI DEGLI EPISODI Nel primo episodio della serie tv Il Cacciatore 3, intitolato Boom, vediamo il PM Saverio Barone rinchiuso per la sua sicurezza in un bunker sito nei ... E' tutto pronto per la terza stagione de Il cacciatore che quest'anno debutta su Rai 1: ecco che cosa vedremo nella prima puntata domani 20 ottobre 2021 ... Per il procuratore antimafia Saverio Barone la posta in gioco non è mai stata così alta: Vito Vitale, ultimo dei corleonesi, ha giurato di ucciderlo, Pietro Aglieri e Bernardo Provenzano sono a piede ...