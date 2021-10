Cosa devi sapere sul passaggio al nuovo digitale terrestre

Leggi su wired

(Di martedì 19 ottobre 2021) Dal 20 ottobre 2021 partirà il cosiddetto switch-off del, che sposterà le emittenti televisive dalla banda 700 Mhz al sistema di trasmissione Hevc. Questo unico standard, adottato in tutta l’Unione europea, consentirà una migliore qualità delle trasmissioni e libererà la banda a 700 Mhz per destinarla al 5G. Concretamente dal 20 ottobre alcuni canali nazionali passeranno dal sistema di codifica Mpeg2 a quello Mpeg4 e saranno visibili solo in Hd. Quali canali potranno essere visti solo in Hd? Si tratta di 15 canali, di cui nove Rai e sei Mediaset. Per Rai si tratta di: Rai4, Rai5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport+ Hd, Rai Storia, Rai Ggulp, Rai Premium e Rai Scuola. Mentre per Mediaset potranno essere visti solo in Hd: Tgcom24, Mediaset Italia 2, Boing plus, Radio 105, R101 e Virgin radio Tv. Come controllare se il nostro televisore ...