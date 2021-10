(Di martedì 19 ottobre 2021) Avviato con il risultato disastroso del primo turno, il redde rationem all’interno del M5S sembra essere ormai arrivato al punto, dopo le sconfitte inanellate anche al ballottaggio. Anche perché, mentre i pentastellati praticamente scompaionomappa delle amministrazioni italiane, l’equilibrio politico con il Pd in vista dell’«alleanza organica» giallorossa si sposta ormai chiaramente verso un marcato rossogiallo. E Giuseppe, la cui leadership non è mai davvero decollata, si trova ora più nei guai che mai. I malumori M5S travolgono: «Che vuoi difendere?» Nel M5S pare che non ci sia nessuno disposto a difenderlo. E, del resto, come hanno ripetuto diversi parlamentari citati dal Messaggero, «che vuoi difendere? Abbiamo perso su tutta la linea». Un tracollo per altro mal gestito da, che ieri ha ...

Advertising

vaporino2011 : RT @SecolodItalia1: Conte travolto dalla debacle M5S: «Indifendibile». E Raggi prepara la scalata al Movimento - GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Conte travolto dalla debacle M5S: «Indifendibile». E Raggi prepara la scalata al Movimento - SecolodItalia1 : Conte travolto dalla debacle M5S: «Indifendibile». E Raggi prepara la scalata al Movimento - GaetanoBellino : RT @velo_di_maia: #Kurz si è dimesso travolto dallo scandalo: ha pagato la sua propaganda con soldi pubblici! Questo è accaduto in Austria.… - abbraccioa : RT @velo_di_maia: #Kurz si è dimesso travolto dallo scandalo: ha pagato la sua propaganda con soldi pubblici! Questo è accaduto in Austria.… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte travolto

Il Secolo d'Italia

... in queste parole di Giuseppec'è tutta la consapevolezza del momento difficile che ... il M5S è statodove ha governato (a parte qualche sparuto comune: Noicattaro e Ginosa in Puglia, ...... il candidato di centrodestra a Roma, Enrico Michetti, è statoda Roberto Gualtieri. La ... se a livello nazionale l'alleanza è ormai consolidata e il capo politico Giuseppesi era speso ...L'ex Premier: «Il Movimento 5 stelle ha il dovere di dare una risposta a chi non crede più nella Politica come soluzione». A giorni le nomine nuovi ...Il risultato dei ballottaggi non sposta il dato emerso in modo piuttosto crudo nel primo turno delle elezioni comunali: il M5S è stato travolto dove ha governato (a parte qualche sparuto comune: Noica ...