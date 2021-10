“Combatto da quando ero in pancia”, dice Giroud (Di martedì 19 ottobre 2021) "Sono nato combattendo”, dice Olivier Giroud, il carismatico centravanti – ora del Milan, ed ex di Arsenal e Chelsea – in una intervista al Times di Londra. L’incipit sembrerebbe l’ennesimo spot sui supereroi del calcio. Ma non è così. Giroud sta spiegando la fonte della sua determinazione a superare le avversità, a far fronte a difficoltà e critiche che lo hanno messo in discussione e a massimizzare un buon talento attraverso il duro lavoro, per diventare un campione del mondo con la Francia. Il 35enne crede di essere “nato combattendo” perché i suoi genitori volevano abortirlo. “Stavo combattendo per la sopravvivenza già nel grembo materno”. quando Giroud aveva tredici anni, sua madre lo fece sedere nella cucina della loro casa a Froges, vicino a Grenoble, e finalmente si sfogò. “Non eri voluto”, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 ottobre 2021) "Sono nato combattendo”,Olivier, il carismatico centravanti – ora del Milan, ed ex di Arsenal e Chelsea – in una intervista al Times di Londra. L’incipit sembrerebbe l’ennesimo spot sui supereroi del calcio. Ma non è così.sta spiegando la fonte della sua determinazione a superare le avversità, a far fronte a difficoltà e critiche che lo hanno messo in discussione e a massimizzare un buon talento attraverso il duro lavoro, per diventare un campione del mondo con la Francia. Il 35enne crede di essere “nato combattendo” perché i suoi genitori volevano abortirlo. “Stavo combattendo per la sopravvivenza già nel grembo materno”.aveva tredici anni, sua madre lo fece sedere nella cucina della loro casa a Froges, vicino a Grenoble, e finalmente si sfogò. “Non eri voluto”, ...

