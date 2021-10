Bomba Icardi | rottura con il PSG | può tornare in Serie A! I dettagli

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 19 ottobre 2021) Continua a far discutere la vicenda legata alladella relazione tra Mauroe Wanda Nara. L'attaccante, infatti, al momento - come confermato in conferenza stampa dal tecnico del PSG, Mauricio Pochettino - non si trova a seguito della squadra per la sfida di Champions League contro il Lipsia. "Riguardo ae ai suoi problemi personali, oggi non poteva allenarsi, ma è in rosa per domani. Devo ancora decidere se potrà o non potrà giocare". Queste le parole dell'allenatore che fanno comunque intuire come l'attaccante non sia nel pieno della condizione psico-fisica per scendere in campo. Foto: Getty -PSG L'ex capitano dell'Inter dunque, viaggia verso l'ennesima esclusione dal primo minuto a favore del tridente da sogno Messi-Neymar-Mbappè. Questa situazione poco gradevole, come riporta ...