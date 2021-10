Bimba di Acilia muore schiacciata da una porta su un campo di calcio

(Di martedì 19 ottobre 2021) Rocca di Botte – Tragedia a Rocca di Botte (L’Aquila) dove una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata travolta da unadimentre giocava in unsportivo in disuso nella zona di Camerata. La bambina, originaria di, era arrivata in paese – che conta poco più di 800 residenti – per fare visita ad alcuni parenti e stava giocando in presenza dei genitori. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire. Sul posto sono subito arrivati arrivati i soccorritori ed è partita anche un’eliambulanza dall’Aquila, ma per la piccola non c’è stato niente da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo. (Fonte: Ansa)

La bambina, originaria di, era arrivata in paese - che conta poco più di 800 residenti - per fare visita ad alcuni parenti e stava giocando in presenza dei genitori. La dinamica dell'incidente ...La bambina, originaria di, era arrivata in paese - che conta poco più di 800 residenti - per fare visita ad alcuni parenti e stava giocando in presenza dei genitori. La dinamica dell'incidente ...Stando alle prime informazioni le sarebbe caduta addosso una porta da calcio. Sul posto i soccorritori del 118 con un’eliambulanza dall’Aquila, ma per la piccina non c'è stato nulla da fare. La famigl ...Una bambina di cinque anni, Sofia Piccioli, è morta a Rocca di Botte (L'Aquila), dopo essere stata colpita da un pezzo di ferro di una porta da calcio. L'incidente è avvenuto in un piccolo campo sport ...