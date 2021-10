Xbox | i Compulsion Games di We Happy Few si espandono e lavorano a un gioco narrativo single player

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Attraverso una recente intervista conSquad, Naila Hadjas diha parlato dell'espansione dello studio, dei suoi piani per il futuro e ha rivelato alcuni dettagli sul prossimo titolo dello studio non ancora annunciato. Nell'intervista, che è stata tradotta dal francese, Hadjas ha discusso del prossimodegli studi, affermando: "Penso che ci siamo dati un po' di tempo per imparare. È il nostro primocon Microsoft e stiamo imparando molto".è stata acquisita da Microsoft nel 2018 come parte di un'acquisizione di massa che includeva Ninja Theory, Playgrounde Undead Labs. Leggi altro...

La scuderia degliGame Studios però è composta anche da realtà più piccole, studi acquisiti ... tra cui spicca l'ex studio indieGames. L'azienda canadese ha fatto parlare di sé con ...In un'intervista aSquad (via Video Games Chronicle ), Naila Hadjas diGames ha rivelato che lo studio si sta decisamente espandendo e che non smetterà di impegnarsi a lavorare su ...“Sappiamo dove stiamo andando.” Lo sviluppatore di We Happy Few, Compulsion Games, sta lavorando a un nuovo “gioco narrativo, in terza persona, con storie”.Parlando con ...Per Xbox bellissime notizie: uno dei suoi studi interni sta crescendo ed è pronto a produrre un nuobo gioco in esclusiva.