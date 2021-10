Wanda Nara | Icardi smentisce l’addio | ma lei si toglie l’anello

(Di lunedì 18 ottobre 2021)frae Mauroè un mistero. Dopo la presunta smentita del calciatore infatti, la modella e influencer ha annunciato di essersi tolta il prezioso anello, sfoggiato nelle foto precedenti., il mistero delNei giorni scorsi si era parlato di una crisi frae Mauro. Un addio che, secondo le indiscrezioni, sarebbe avvenuto a causa di un tradimento del calciatore. Fonti vicine alla coppia avevano parlato di una “fuga” della modella con i figli e della decisione dello sportivo di raggiungere Milano per tentare di riconquistarla. Le foto diconPoco dopo lo stesso ...

Advertising

sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - Agenzia_Ansa : Mauro Icardi - Wanda Nara, la separazione viaggia sui social. Dall'Argentina si rileva che Icardi al momento non s… - SoleilAccount : RT @favmypa: Facciamo entrare Wanda Nara e Icardi nella casa.. e facciamo uscire tutti. È il cinema di cui abbiamo bisogno #gfvip https://t… - DenverCartoons : RT @yleniaindenial1: Wanda Nara decide di risollevarci il lunedì pubblicando una storia con la mano senza anello quando ieri Mauro Icardi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Si sono lasciati, stanno di nuovo insieme, anzi no, " è meglio senza anello " . La soap opera- Mauro Icardi continua e si arricchisce di un nuovo, piccante capitolo. Stavolta al centro del gossip ci sono i messaggi che la presunta amante - Eugenia Suarez, detta la China - avrebbe ...Cosa sta succedendo tra Mauro Icardi e? La coppia è al centro dell'attenzione mediatica da ieri, dopo le parole della manager argentina su Instagram , esplose come un fulmine al cielo sereno. Laha pubblicato una Ig ...FOTO - Wanda Nara rompe con Mauro Icardi dopo le foto dell'attaccante: "La mia mano senza anello mi piace di più", è finita la relazione ...Wanda Nara toglie l'anello di Icardi dal dito. Ora, in ultimo, la storia con la mano e la battuta sull'anello Dopo il primo post, infatti è seguito l'unfollow sulla pagina di Icardi e la cancellazione ...