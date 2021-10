Trevisani: “Per la Juve il Napoli è imprendibile, gioca troppo in difesa” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, lancia un duro attacco alla Juventus di Allegri: “Due tiri e poi ti difendi, non lo prendi il Napoli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 18 ottobre 2021) Riccardo, giornalista e telecronista Mediaset, lancia un duro attacco allantus di Allegri: “Due tiri e poi ti difendi, non lo prendi il… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

unfair_play : Vi ricordiamo che oggi alle 19:00 saremo in diretta su Twitch per un'edizione speciale de 'La Risposta è 4-4-2'. E… - dade1173 : RT @GiorgioCMascion: Stasera mi sono ricordato perché non vedo più una Trasmissione sportiva sulla TV da qualche anno. La gazzarra su Press… - SilviaPrato1 : RT @GiorgioCMascion: Stasera mi sono ricordato perché non vedo più una Trasmissione sportiva sulla TV da qualche anno. La gazzarra su Press… - Chicca141002 : RT @GiorgioCMascion: Stasera mi sono ricordato perché non vedo più una Trasmissione sportiva sulla TV da qualche anno. La gazzarra su Press… - ganeshubik : Ma Trevisani per quale squadra tifa? Chiedo per Melissa Satta. -