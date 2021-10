Tra match in chiaro e pay: la Champions in tv su Mediaset (Di lunedì 18 ottobre 2021) Martedì 19 ottobre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la terza giornata di Champions League Porto-Milan. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportMediaset.it ed è quella scelta in chiaro dalla tv di Cologno Monzese per questo turno della competizione. Mediaset programmazione Champions – La gara L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) Martedì 19 ottobre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda ilvalido per la terza giornata diLeague Porto-Milan. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sport.it ed è quella scelta indalla tv di Cologno Monzese per questo turno della competizione.programmazione– La gara L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie Tra match in chiaro e pay: la Champions in tv su Mediaset: Martedì 19 ottobre, su Canale 5 alle ore… - CalcioFinanza : Tra match in chiaro e #Infinity: la programmazione di #Mediaset per la terza giornata della fase a gironi di… - jelly_jada : Mi aggancio al thread di @cur_mic MA non ho la sua pazienza e/o le sue idee ordinate, quindi vado direttamente con… - RobertoGueli : RT @parallelecinico: Haithem Fathallah, nato ad Agrigento, era un gran giocatore nelle minors siciliane. Oggi, durante il match tra la sua… - heroesandcons : RT @parallelecinico: Haithem Fathallah, nato ad Agrigento, era un gran giocatore nelle minors siciliane. Oggi, durante il match tra la sua… -