The Witcher di Netflix, la produzione della Stagione 3 ha già una data (Di lunedì 18 ottobre 2021) Se alla fine di settembre sapevamo che Netflix aveva rinnovato la serie di The Witcher per una terza Stagione, ora abbiamo già una data di inizio produzione. Secondo la documentazione condivisa da Production Weekly, l'inizio della produzione della terza Stagione dovrebbe iniziare il primo trimestre del 2022. Non solo, ma anche il set delle riprese attuali (situato presso Arborfield Studios) verrà "abbandonato" per un altro (Longcross Studios) pur restando sempre nel Regno Unito. Se verranno rispettate queste scadenze, questa volta l'attesa per i nuovi episodi si ridurrebbe ad un solo anno e potremmo averli tra noi quello stesso 2022. Ovviamente nulla è inciso sulla pietra, pertanto la data potrebbe slittare. Leggi ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Se alla fine di settembre sapevamo cheaveva rinnovato la serie di Theper una terza, ora abbiamo già unadi inizio. Secondo la documentazione condivisa da Production Weekly, l'inizioterzadovrebbe iniziare il primo trimestre del 2022. Non solo, ma anche il set delle riprese attuali (situato presso Arborfield Studios) verrà "abbandonato" per un altro (Longcross Studios) pur restando sempre nel Regno Unito. Se verranno rispettate queste scadenze, questa volta l'attesa per i nuovi episodi si ridurrebbe ad un solo anno e potremmo averli tra noi quello stesso 2022. Ovviamente nulla è inciso sulla pietra, pertanto lapotrebbe slittare. Leggi ...

Advertising

Eurogamer_it : La Stagione 3 di #TheWitcher di #Netflix ha una data. - ErminiErika : Io (nata nel 1999) qua a scegliere quale obiettivo comprare per la reflex e se prendere o meno the witcher wild Hun… - spaziogames : C'è una prima data importante per la Stagione 3. #TheWitcher - valkeasusi : @kalabalik2912 @eg_katt @Aokaze87 @Lucy06254790 @lunetta967 @RitaUniv Folle... Cosa significa? Perché provai a com… - JokeMerigold : @BKbeer_ HSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSH YOU ARE PLAYING THE WITCHER???? ???????????????????? -