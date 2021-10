Scossa di terremoto nelle Marche | magnitudo 3 8 nell' area del cratere Due minuti dopo la seconda | più leggera e con epicentro diverso

Advertising

MediasetTgcom24 : Terremoto, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro nel Maceratese #terremoto - Agenzia_Ansa : Una scossa sismica di magnitudo 3.8 si è registrata alle 14.54 in provincia di Macerata a pochi km da Visso, a una… - Radio1Rai : ??#Terremoto Scossa sismica di magnitudo 3.8 registrata alle 14.54 in provincia di #Macerata a pochi km da Visso, a… - statodelsud : Marche, terremoto a Macerata: scossa di magnitudo 3.8 - Pino__Merola : Marche, terremoto a Macerata: scossa di magnitudo 3.8 -

Ultime Notizie dalla rete : Scossa terremoto

Unasismica di magnitudo 3.8 si è registrata alle 14.54 in provincia di Macerata a pochi km da Visso, a una profondità di 10 km. La forteè stata percepita anche in provincia di Ascoli e in particolare ad Arquata del Tronto. Non risultano al momento richieste di soccorso o comunicazioni di danni ai vigili del fuoco di Macerata. ...MACERATA -ditorna a scuotere le Marche. Epicentro della nuovaè 2 chilometri a est di Visso, in piena area del cratere. La magnitudo è stata del 3.8, l'Ingv l'ha registrata alle 14.54. ...L'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha infatti rilevato alle ore 14:54 un sisma di magnitudo 3.8 con epicentro a 2 chilometri ad est di Visso (in provincia di Macerata) ed ...Le ultime scossa di terremoto di magnitudo superiore a 3 (3,1-3.3) in provincia di Macerata si erano verificate durante lo scorso mese di aprile nella zona di Fiordimonte, Comune di Valfornace Il terr ...