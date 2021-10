Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Roma, Lorenzin: 'Trend chiaro, vince Gualtieri' - - CorriereCitta : Roma, Lorenzin: “Trend chiaro, vince Gualtieri” - MaurizioSeri1 : Il #PD che su #Roma viene rappresentato dalla Lorenzin mi indispettisce molto #MaratonaYouTrend #ballottaggi2021 - LucioPerotta : La prima che commenta la vittoria di #Gualtieri a #Roma è Beatrice Lorenzin. Come cambia il mondo #ballottaggi2021 - paolo_r_2012 : Lorenzin: miglioramento nidi e materne in programma Gualtieri - Roma – Beatrice Lorenzin, presidente del comitato e… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Lorenzin

L'Ecodelsud.it

... grande ssddisfazione per il lavoro fatto; è stata una bella campagna elettorale su, molto combattuta, siamo molto contenti". Così una raggiante Beatrice, presidente del Comitato ...Così la deputata del Pd ed ex ministro della Salute, Beatriceha commentato a Skytg24 i ballottaggi a, dal comitato elettorale del candidato sindaco romano del Pd, Roberto Gualtieri. '...ROMA (politica) - 'Impegno per affermare la città come una capitale europea' ilmamilio.it Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma. Il candidato del centrosinistra a Roma è in metto in vantaggio c ..."Siamo molto soddisfatti per i primi exit poll". Così Beatrice Lorenzin, presidente del comitato elettorale di Roberto Gualtieri, commenta i primi dati su ...