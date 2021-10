Ranking Atp aggiornato al 18 ottobre 2021: exploit Norrie, 9 azzurri in top 100 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 18 ottobre 2021, dopo le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells 2021. Novak Djokovic non ha partecipato al prestigioso torneo statunitense, prendendosi del tempo libero per il duro finale di stagione, con le Atp Finals come punto clou. Prestazioni al di sotto delle aspettative, invece, per Daniil Medvedev, eliminato prematuramente da un Grigor Dimitrov ispirato, seppur clamorosamente in rimonta. Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev firmano un buon percorso, mentre deludente anche Matteo Berrettini, giustificato però da condizioni fisiche non straripanti. Super balzo in classifica per Cameron Norrie, attualmente tredicesimo e con una finale da disputare a Indian Wells: la top 10 attende il suo guizzo. Di seguito le prime 10 posizioni del ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) IlAtpa lunedì 18, dopo le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells. Novak Djokovic non ha partecipato al prestigioso torneo statunitense, prendendosi del tempo libero per il duro finale di stagione, con le Atp Finals come punto clou. Prestazioni al di sotto delle aspettative, invece, per Daniil Medvedev, eliminato prematuramente da un Grigor Dimitrov ispirato, seppur clamorosamente in rimonta. Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev firmano un buon percorso, mentre deludente anche Matteo Berrettini, giustificato però da condizioni fisiche non straripanti. Super balzo in classifica per Cameron, attualmente tredicesimo e con una finale da disputare a Indian Wells: la top 10 attende il suo guizzo. Di seguito le prime 10 posizioni del ...

