PS5 Pro: un annuncio di lavoro alimenta le voci su un nuovo modello (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo che a PlayStation 4 e Xbox One sono state fornite versioni tecnicamente riviste sotto forma di PlayStation 4 Pro e Xbox One X nella generazione di console precedente, è stato rapidamente ipotizzato che lo stesso potesse valere anche per le console attuali. Le voci su una possibile PlayStation 5 Pro sono arrivate regolarmente nelle ultime settimane. Un annuncio di lavoro attuale di Sony Interactive Entertainment, con il quale l'azienda è alla ricerca di nuovo personale, fornisce nuove speculazioni. Come si può vedere dal suddetto annuncio di lavoro, i candidati lavoreranno, tra le altre cose, sull'API grafica che guida i giochi PS5 o svilupperanno strumenti di ottimizzazione dello stack software GPU che "permetteranno la prossima generazione di console".

