Per Manuel Bortuzzo c’è la speranza di tornare a camminare (Di lunedì 18 ottobre 2021) Non è la prima volta che Manuel Bortuzzo confida che potrebbe tornare a camminare ma al GF Vip rivela per la prima volta la sua speranza. E’ a Davide Silvestri che spiega come con una serie di interventi potrebbe un giorno rimettersi in piedi. Da due anni Manuel Bortuzzo è costretto sulla sedia a rotelle, da quel maledetto giorno, ma i medici non hanno del tutto escluso la possibilità di riprendere la mobilità della parte inferiore del corpo. E’ con Davide che Manuel entra nel dettaglio spiegando come qualcosa si potrebbe recuperare. Manuel Bortuzzo sulla possibilità di camminare: “Qualcosa si può riprendere” Bortuzzo è in giardino con Silvestri, gli spiega che il midollo è una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 18 ottobre 2021) Non è la prima volta checonfida che potrebbema al GF Vip rivela per la prima volta la sua. E’ a Davide Silvestri che spiega come con una serie di interventi potrebbe un giorno rimettersi in piedi. Da due anniè costretto sulla sedia a rotelle, da quel maledetto giorno, ma i medici non hanno del tutto escluso la possibilità di riprendere la mobilità della parte inferiore del corpo. E’ con Davide cheentra nel dettaglio spiegando come qualcosa si potrebbe recuperare.sulla possibilità di: “Qualcosa si può riprendere”è in giardino con Silvestri, gli spiega che il midollo è una ...

Advertising

timanti444 : RT @frances06455734: Dispiace anche a Manuel invece voi continuate con il vostro egoismo. Lulù non è stata l’unica quindi smettetela di gi… - manuel_y_jesus_ : RT @fratotolo2: Pieno carico per la #SeaWatch3 di @seawatch_intl: oltre 400 #migranti a bordo. Perché gli italiani contrari all’invasione… - manuel_y_jesus_ : RT @GuidoDeMartini: ?? NO PASS ?? Passo in strada, guardo le code davanti alla farmacie e mi viene da vomitare pensando alla violenza del ric… - FarSenza : Ma Manuel che si apposta davanti alla sauna per guardare la sua dolce Sophie pulire. Lei ovviamente non lo caga e l… - gkconsoli : @Manuel31816032 @stebellentani Pensaci Manuel: ultimo dell’anno, fine stato emergenza, e tra l’altro capita pure di… -