Ora solare 2021 | ecco quando dobbiamo spostare le lancette degli orologi

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ci siamo, a fine mese passeremo, come di consueto, all’ora. Ledell’o dovranno essere tirate indietro di 60 minuti, dalle 03 alle 02, e si guadagnerà così un’ora di sonno. Tutto accadrà nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre. Ma non è soltanto una questione di ‘sonno’, ma anche e soprattutto di luce. In questo modo infatti, si avrà un’ora di luce in più la mattina a discapito però del pomeriggio,farà buio prima. Come ricorderete, l’Europa doveva mettere fine al passaggio stagionale tra ora legale e ora, ma almeno per ora tutto è fermo. A Bruxelles, infatti, la proposta legislativa della precedente commissione Junker è in stallo al Consiglio dell’Unione europea, dove gli Stati non hanno ancora trovato un accordo. Poi, come qualcuno avrà letto, è arrivata ...