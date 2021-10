No Green Pass, a Trieste necessario l’intervento della Polizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) I manifestanti No Green Pass a Trieste hanno cantato “Gente come noi non molla mai” e urlato “Vergogna” agli agenti. Per sgomberare l’area gli agenti hanno azionato gli idranti. Lo sgombero del porto di Trieste e l’intervento della Polizia Oggi, 18 ottobre, è iniziato lo sgombero del presidio No Green Pass nel varco 4 del porto di Trieste. necessario l’intervento delle forze dell’ordine, per liberare l’area dai 30 portuali e dai 300 attivisti che hanno Passato la notte al molo. I manifestanti hanno cantato “Gente come noi non molla mai” e poi “vergogna“, rivolgendosi agli agenti. Gli agenti hanno poi azionato gli idranti ed un portuale si è accasciato a terra, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) I manifestanti Nohanno cantato “Gente come noi non molla mai” e urlato “Vergogna” agli agenti. Per sgomberare l’area gli agenti hanno azionato gli idranti. Lo sgombero del porto diOggi, 18 ottobre, è iniziato lo sgombero del presidio Nonel varco 4 del porto didelle forze dell’ordine, per liberare l’area dai 30 portuali e dai 300 attivisti che hannoato la notte al molo. I manifestanti hanno cantato “Gente come noi non molla mai” e poi “vergogna“, rivolgendosi agli agenti. Gli agenti hanno poi azionato gli idranti ed un portuale si è accasciato a terra, ...

