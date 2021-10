Migranti | naufragio al largo Tunisia | 4 morti e 19 dispersi

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Quattro persone sono morte e altre 19 risultano disperse a causa delieri di un'imbarcazione carica ditunisini che si è capovolta aldi Mahdia, in. A bordo della ...

Quattro persone sono morte e altre 19 risultano disperse a causa delieri di un'imbarcazione carica ditunisini che si è capovolta al largo di Mahdia, in Tunisia. A bordo della piccola barca c'erano almeno 30: "Sette sono stati salvati", ha ...Questa volta sono quattro le persone morte, mentre altre 19 risultano disperse a causa deldi un'imbarcazione carica ditunisini che si è capovolta al largo di Mahdia, in Tunisia. ...Nonostante le promesse del ministro di Maio di portare nel 2020 allo 0,30% del reddito nazionale lordo l’aiuto pubblico allo sviluppo, ad oggi mancano all’appello 1,34 miliardi di euro. Alla vigilia d ...Quattro persone sono morte e altre 19 risultano disperse a causa del naufragio ieri di un'imbarcazione carica di migranti tunisini che si è capovolta al largo di Mahdia, in Tunisia. (ANSA) ...