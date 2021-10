Migranti: 5 soccorsi in 24 ore, 322 a bordo Sea Watch 3 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Cinque soccorsi tra ieri ed oggi per la Sea Watch 3 al largo della Libia. Ora sulla nave della ong tedesca ci sono 322 persone. Seabird, l'aereo di Sea Watch, ha anche documentato quelli che definisce ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) Cinquetra ieri ed oggi per la Sea3 al largo della Libia. Ora sulla nave della ong tedesca ci sono 322 persone. Seabird, l'aereo di Sea, ha anche documentato quelli che definisce ...

Migranti,naufraga peschereccio: 2 morti ...di un peschereccio che trasportava circa 30 migranti. Il naufragio è avvenuto nell'area di mare tra Chebba e Mahdia. La Guarda costiera tunisina riferisce l'agenzia di stampa Tap ne ha soccorsi e ...

