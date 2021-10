LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Iorio super alle parallele, cadute per le gemelle D’Amato e Carofiglio (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ordini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata 04.55 Purtroppo arriva una doppia caduta per Desiree Carofiglio: il doppio avanti raccolto e il doppio carpio sono letali per la lombarda al rientro in campo internazionale. Che peccato, sembrava avere un grande potenziale per quello che si è visto nel resto dell’esercizio. Il punteggi recita 10.833 (4.9). 04.52 Esercizio davvero di spessore per Asia D’Amato che brilla con i suoi doppio teso, Tabac e doppio raccolto: ottiene 13.133 (5.1 il D Score), miglior punteggio di giornata. E ora ci aspettiamo una grande Desiree Carofiglio. 04.49 Alice D’Amato si rialza prontamente dopo la caduta alla trave e sfoggia una bella coreografia al corpo libero, ottenendo un comunque rilevante 12.833 ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrdini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata 04.55 Purtroppo arriva una doppia caduta per Desiree: il doppio avanti raccolto e il doppio carpio sono letali per la lombarda al rientro in campo internazionale. Che peccato, sembrava avere un grande potenziale per quello che si è visto nel resto dell’esercizio. Il punteggi recita 10.833 (4.9). 04.52 Esercizio davvero di spessore per Asiache brilla con i suoi doppio teso, Tabac e doppio raccolto: ottiene 13.133 (5.1 il D Score), miglior punteggio di giornata. E ora ci aspettiamo una grande Desiree. 04.49 Alicesi rialza prontamente dopo la caduta alla trave e sfoggia una bella coreografia al corpo libero, ottenendo un comunque rilevante 12.833 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Iorio apre col botto alle parallele. Caduta di Asia D’Amato -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia si carica! Azzurre pronte per le qualifiche -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: iniziano le qualifiche attesa per l’Italia - #Ginnastica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: lampi di Wei e Rui. Tra poco tocca all’Italia - #Ginnastica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: iniziano le qualifiche attesa per l’Italia - #Ginnastica… -