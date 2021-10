“L’Arminuta” | restituita a 13 anni a una famiglia che non sapeva di avere

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Fino a qualche tempo fa, l’affigliolamento è stato una pratica usuale, nel mondo rurale italiano: famiglie povere e numerose davano in affidamento uno o una dei figli a unabenestante che, invece, era sterile; una sorta di compensazione che poteva avvenire anche in età più grande. È quello che avviene alla protagonista del romanzo, di Donatella Pietrantonio, divenuto un film, al cinema dal 21 ottobre, con la regia di Giuseppe Bonito. «Ero, la ritornata. Parlavo un’altra lingua e non sapevo più a chi appartenere. La parola mamma si eradata nella mia gola come un rospo. Oggi davvero ignoro che luogo sia una madre. Mi manca come può mancare la salute, un riparo, una certezza»: scrive Pierantonio, spiegando già dalle prime battute come l’affigliolamento al centro del suo racconto non era ...