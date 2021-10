Iovino | “Vittoria a Volla conferma che il modello Conte bis è vincente”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “Dopo il successo conseguito nel nostro capoluogo, con Gaetano Manfredi che da oggi ha assunto ufficialmente la guida di Napoli, oggi festeggiamo un grande risultato frutto dell’alleanza con le forze progressiste del secondo Governo. Ladi Giuliano Di Costanzo, eletto alla testa della coalizione tra M5S, Pd e la civica Freecon il 61,39% delle preferenze, è un risultato storico in un comune che è sempre stato ostaggio dei partiti tradizionali e le cui amministrazioni sono state caratterizzate da ingovernabilità e sistematici scioglimenti. Al sindaco neoeletto va il mio personale in bocca al lupo. Augurio di buon lavoro anche ai consiglieri eletti per il Movimento 5 Stelle Viviana Alaia, Gennaro persico e Angelo Genovino, che sono ...