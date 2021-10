Advertising

ProDocente : Interpello docenti al 31/08 A040, A041 provincia di Savona - orizzontescuola : Interpello docenti al 31/08 A040, A041 provincia di Savona -

Ultime Notizie dalla rete : Interpello docenti

Ti Consiglio

... conversazione lingua inglese Bando selezione docente A042 al 31 agosto, scadenza 18 ottobre Benevento, disponibile supplenza AF55 al 30 giugno: scadenza 22 ottobrenazionale per 4...nazionale per supplenze: fino al 30.06.2022 cl. di c. A040 " "Tecnologie Elettriche Elettroniche" Scuola sec. 2° grado; fino al 31.08.2022 cl di c. A042 - "Scienze e Tecnologie Meccaniche" ...Cerignola (Foggia), 07/10/2021 – Il Liceo A. Einstein di Cerignola (FG) ricerca 5 supplenti A027, di cui 2 cattedre al 31/08 e 3 al 30/06 di 18 ore, dove risultano esaurite le GPS, le graduatorie di i ...Il Liceo A. Einstein di Cerignola (FG) ricerca 5 supplenti, di cui 2 cattedre al 31/08 e 3 al 30/06 di 18 ore, dove risultano esaurite le ...