In Gran Bretagna boom di contagi (Di lunedì 18 ottobre 2021) In questi ultimi giorni si viaggia al ritmo di 45 mila casi al giorno. Se non ci fosse un'adeguata copertura vaccinale ci sarebbe ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 ottobre 2021) In questi ultimi giorni si viaggia al ritmo di 45 mila casi al giorno. Se non ci fosse un'adeguata copertura vaccinale ci sarebbe ...

Advertising

matteosalvinimi : Chi l’avrebbe mai detto. In pochi giorni sangue prima in Norvegia e poi in Gran Bretagna. Il nemico in Italia e in… - ItaliaTeam_it : La prima vittoria con la maglia iridata. ?? In Gran Bretagna @Elisa_balsamo si è aggiudicata la sesta e ultima tappa… - ilgiornale : Cresce la curva dei #contagi #Covid nel Regno Unito. Nuovo record raggiunto nella giornata di ieri, oltre 45mila i… - 2Rognoso : @LuisaCipriani2 @dottorbarbieri state urlando voi come ossessi, stupidi pagliacci... in Gran Bretagna hanno vaccina… - BruniRabbi : @VivoloAndrea @berlusconi Controlli invece come fanno in Gran Bretagna con 40.000 contagi al giorno!!! -