(Teleborsa) – Prepotente rialzo per il greggio, che archivia la settimana con una salita bruciante del 3,69%. Lo status tecnico dell'oro nero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 82,87, mentre il primo supporto è stimato a 81,11. Le attese propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista. Settimana decisamente positiva per il carburante, che ha terminato la settimana in rialzo del 4,67%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,511, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,411. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,611. Ribasso scomposto per il derivato sul Gas, che archivia la settimana con una perdita secca del 3,20%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del Future sul Natural Gas restano ancora lette in chiave positiva.

Il punto sulle commodities 18 ottobre 2021
Prepotente rialzo per il greggio , che archivia la settimana con una salita bruciante del 3,69%. Lo status tecnico dell' oro nero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a

