Handanovic a Sarri | «Perché non hai fatto come Bielsa?»

Le polemiche di Lazio-Inter continuano e vengono rivelati nuovi retroscena. Handanovic a Sarri avrebbe detto: «Perché non hai fatto come Bielsa?» Lazio–Inter continua a suscitare polemiche e sorgono nuovi retroscena, l'ultima riguarda una frase detta a Maurizio Sarri da parte di Handanovic. Il portiere nerazzurro – come riportato dalla Gazzetta dello Sport – avrebbe detto all'allenatore: «Perché non hai fatto come Bielsa?» Il riferimento è a quando il Loco in un Leeds-Aston Villa, dopo essere passato in vantaggio in una situazione simile a quella di Lazio-Inter, disse ai suoi giocatori di farsi fare gol. La risposta di Sarri ad ...

