Gonna midi | ecco come indossarla in autunno per un look bon ton!

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Laè un capo molto versatile: si presta a tanti abbinamenti diversi, ad essere interpretata in stili diversi e sempre con gusto e classe. Vediamo con abbinarla in unbon ton autunnale.Veronica Iorio, occhiali Jimmy Choo, borsa Caterina Zulianiinper unbon ton: con mocassini e calzini Se le gambe sono uno dei vostri punti di forza, indossatela con calzini alla caviglia o al polpaccio e mocassini, anche con un po’ di tacco. Attenzione: la lunghezza dellanon è facilissima. Se avete polpacci o caviglie importanti, evitate di indossare questo genere di gonne con calzini che li fascino, ...

Sinonimo di eleganza (e sex appeal) dai secoli dei secoli, laa tubino di Simona Ventura si caratterizza per una lunghezzache si spinge poco oltre sotto il ginocchio e una silhouette ...La donna avrebbe pubblicato una serie di foto di abitie mini body - con nelle sue Instagram Stories, oltre a un top corto bianco avorio e un set dia matita, tutti con le scritte in ...Simona Ventura non si ferma mai. Recentemente ha partecipato al programma televisivo I Soliti Ignoti e per l'occasione ha sfoggiato una gonna a tubino nera iper femminile. Ladylike, sensuale e femmini ...A lezione di stile da Simona Ventura che ci mostra come indossare una gonna a tubino nera perfetta per l'Autunno 2021.