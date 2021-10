Gli accordi di Dayton, spiegati (Di lunedì 18 ottobre 2021) Gli accordi di Dayton hanno sancito la fine della guerra in Bosnia e la nascita di un nuovo Stato composto dalle tre più importanti componenti etniche del Paese balcanico: bosniaci, croati e serbi. Gli accordi sono stati siglati il 21 novembre 1995, al termine di intense settimane di trattative tra le parti. A partecipare alla InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 18 ottobre 2021) Glidihanno sancito la fine della guerra in Bosnia e la nascita di un nuovo Stato composto dalle tre più importanti componenti etniche del Paese balcanico: bosniaci, croati e serbi. Glisono stati siglati il 21 novembre 1995, al termine di intense settimane di trattative tra le parti. A partecipare alla InsideOver.

Advertising

sandro78486001 : @dottorbarbieri Praticamente sono gli accordi di dialogo presi con draghistan, uno che di lealtà se ne intende - peppe_p_94 : @literalbepi Eh ma saranno sponsor anche del prossimo, ormai gli accordi sono stati fatti - Daniela73913821 : @BigoniSilvano @Fra_tante3 Sono sempre fomentati dai sindacati. Invece di unire sono i primi a dividere Poi metti g… - EcoCircolareCom : ? La via degli “innovation deal” per #riciclare le #batterie al litio. Accordi di cooperazione volontaria tra istit… - bepipezzulli : @gervasoni1968 Sono accordi di franchising in Cina. Money-making machines senza alcuna influenza in #UK, lo sanno t… -