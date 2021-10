Giallo di Temù | incredibile svolta nel caso | “C’è un triangolo amoroso”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) L’ipotesi bomba, sganciata duranta la puntata di ieri di Quarto Grado, potrebbe ribaltare ildi, ma per gli investigatori il movente resta sempre di natura economicaneldi, ilriguardante la misteriosa morte dell’ex vigilessa Laura Ziliani. Ancora una volta sotto il mirino giudiziario e mediatico le due figlie, Paola e Silvia, e il fidanzato di una delle due, Mirto Milani, tutti e tre attualmente detenuti con l’accusa di omicidio. A rivelare la bomba un’amica della vittima, che avrebbe svelato dei dettagli raccapriccianti sul rapporto fra i tre. LEGGI ANCHE => Cadavere rasato e senza abiti ritrovato in Val Camonica: potrebbe essere la vigilessa scomparsa. Ma il mistero si infittisce “Un ...

sapeva del ménage à trois tra le figlie e Mirto. A si torna a parlare di tutti i moventi che avrebbero spinto Silvia e Paola a uccidere la madre, l'ex vigilessa di. Non ci sarebbero solo i soldi all'origine del delitto, ma anche le continue liti per questo triangolo amoroso. Intanto, si cerca di approfondire la pista satanica e i riti che avvenivano nella ...Leggi Anche Caso Ziliani, il sindaco di: 'Laura voleva lasciare due case alla terza figlia' Leggi Anche Caso Ziliani, c'è anche una pista satanica: in una palazzina i riti di una setta ' Laura ...