GF VIP: Sophie scarica Gianmaria Antinolfi, ma lui non sa nulla (Di lunedì 18 ottobre 2021) Gianmaria Antinolfi scaricato in diretta nazionale da Sophie Codegoni: la ragazza confessa a Raffaella Fico e Francesca Cipriani di volerlo respingere e di essere dispiaciuta per averlo illuso, ma non è proprio il suo tipo. Come reagirà Gianmaria Antinolfi? Le storie d’amore, come le polemiche, sono il vero sale di ogni Grande Fratello Vip che si rispetti: basti ricordare il grande amore scoppiato tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez o Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 18 ottobre 2021)to in diretta nazionale daCodegoni: la ragazza confessa a Raffaella Fico e Francesca Cipriani di volerlo respingere e di essere dispiaciuta per averlo illuso, ma non è proprio il suo tipo. Come reagirà? Le storie d’amore, come le polemiche, sono il vero sale di ogni Grande Fratello Vip che si rispetti: basti ricordare il grande amore scoppiato tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez o Articolo completo: dal blog SoloDonna

