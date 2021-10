Facebook assumerà 10.000 persone in Ue per creare il “Metaverso” (Di martedì 19 ottobre 2021) Facebook ha annunciato un piano per creare 10.000 nuovi posti di lavoro altamente qualificati nell'Unione europea (Ue) nei prossimi cinque anni "per aiutare a costruire il Metaverso". Che sostiene sarà "la piattaforma informatica del futuro", O "una nuova generazione di esperienze virtuali interconnesse" che utilizzano tecnologie come la realtà virtuale e aumentata. "Questo investimento è un voto di fiducia nella forza dell'industria tecnologica europea e nel potenziale del talento tecnologico europeo", afferma il vicepresidente Nick Clegg, in un articolo postato sul blog del gruppo. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 ottobre 2021)ha annunciato un piano per10.000 nuovi posti di lavoro altamente qualificati nell'Unione europea (Ue) nei prossimi cinque anni "per aiutare a costruire il". Che sostiene sarà "la piattaforma informatica del futuro", O "una nuova generazione di esperienze virtuali interconnesse" che utilizzano tecnologie come la realtà virtuale e aumentata. "Questo investimento è un voto di fiducia nella forza dell'industria tecnologica europea e nel potenziale del talento tecnologico europeo", afferma il vicepresidente Nick Clegg, in un articolo postato sul blog del gruppo.

