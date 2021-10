Esonero dei contributi degli autonomi iscritti alle casse private | chi può averlo

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La Legge 178/2020 ha istituito un fondo che consente l’parziale dal versamento deiprevidenziali dovuti dai professionistiagli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto 509/1994 e decreto 103/1996 e dai soggettigestioni previdenziali Inps. L’vo è riconosciuto nel limite massimo di 3.000 euro ed è determinato dalla singola Cassa previdenziale in misura proporzionale sulla base della quantificazione effettuata dal Ministero del Lavoro e in base al numero dei beneficiari richiedenti. Il termine per la presentazione delle istanze, da effettuarsi esclusivamente in modalità telematica per il tramite dei portali dei singoli Enti da parte dei professionisti ...

Advertising

liv3todisagree1 : @LadyDracaery hhehehe perchè ci cascano tutti. cerca esenzione vaccino covid ci sono delle tabelle con dei codici.… - odio_zhang : RT @NackaSkoglund89: Meno 7 dal Napoli a metà ottobre. Dato aberrante partendo da campioni d'Italia. Inzaghi merita l'esonero, nonostante… - alexf1802 : RT @NackaSkoglund89: Meno 7 dal Napoli a metà ottobre. Dato aberrante partendo da campioni d'Italia. Inzaghi merita l'esonero, nonostante… - NackaSkoglund89 : Meno 7 dal Napoli a metà ottobre. Dato aberrante partendo da campioni d'Italia. Inzaghi merita l'esonero, nonostan… - MarkoSpasitelj : @Gherry94 Ma dopo ieri era da esonero. E poi, non è detto che erano dalla sua parte tutti....ieri, dopo Torino, si… -

Ultime Notizie dalla rete : Esonero dei

Calcio Style

A scanso di equivoci: numeri alla mano l'di Castori è più che giustificato ma a far ... Anche questa è un'impresa di Castori: l'allenatore va via, l'uomo resterà per sempre nei cuori...Purtroppo questo sport è fatto anche di numeri; il suoarriva per dare una svolta alla ... non sarà quest'anno, ma resta unonostri obiettivi futuri. Nessuno lascia ma si raddoppia, vorrei ...La dirigenza del Manchester United starebbe pensando all'esonero di Solskjaer: decisivi gli ultimi passi falsi ...Costa caro ad Andrea Ardito la sconfitta subita ieri sul campo della Casatese, la quinta in sei giornate che relega la Castellanzese all'ultimo posto in classifica indieme alla Real Calepina. Nella se ...