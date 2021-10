E' morto Angelo Licheri | l' uomo che nel 1981 tentò di salvare Alfredino caduto nel pozzo

(Di lunedì 18 ottobre 2021) E’, l’che si calò neldi Vermicino per tentare diRampi., 77 anni, era ricoverato in una clinica a Nettuno, vicino a Roma.era un...

Licheri èstanotte nella casa di riposo San Giuseppe di Nettuno. Ribattezzato come 'l'uomo ragno' è stato colui che quarant'anni fa si è calato nel pozzo di Vermicino nel tentativo di ...commenta E'Licheri, l'uomo che si calò nel pozzo di Vermicino per tentare di salvare Alfredino Rampi. Licheri, 77 anni, era ricoverato in una clinica a Nettuno, vicino a Roma. Licheri era un ...Chi era Angelo Licheri, il volontario che tentò di salvare Alfredino Rampi? Licheri è morto stanotte all'età di 77 anni ...